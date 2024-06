Weil Unwetterkatastrophen immer öfter vorkommen und die Folgen des Klimawandels jedes Jahr die Bundesländer und Gemeinden (oft mehrmals) treffen, trafen sich in der Vorwoche erstmals überhaupt die Katastrophenschutz-Referenten der Bundesländer in Innsbruck zu einer Konferenz. Dabei war der Katastrophenschutz gewichtiges Thema, so der Kärntner Landesrat Daniel Fellner (SPÖ).