Der Keller des Einfamilienhauses steht wegen des Hochwassers komplett unter Wasser, die Ölheizungsanlage ist kaputt; eine Mure hat Hausmauern mitgerissen und Räume unbewohnbar gemacht; ein Sturm fegte das Hausdach weg: Der Klimawandel bewirkt immer häufiger Naturkatastrophen. Immer häufiger sind damit auch Kärntnerinnen und Kärntner von Katastrophenschäden betroffen. Damit Privatpersonen (nicht selbständig Erwerbstätige, Bauern im Zu- und Nebenerwerb, Rentner) rascher und besser zu Geld vom Nothilfswerk kommen, wird jetzt bei Notlagen auf Einkommensnachweise verzichtet. Einkommensobergrenzen (zuletzt 74.000 Euro Jahreseinkommen für einen Zweipersonenhaushalt) gibt es nicht mehr. Die mit 1. Jänner dieses Jahres rückwirkende Änderung hat Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) in der letzten Regierungssitzung beschließen lassen.

Hilfstopf mit vier Millionen Euro

Der bürokratische Aufwand wird so geringer, wird betont. Betroffene können rascher zum Geld kommen. Ob es Neiddebatten geben könnte? Fellner hält fest, wie wichtig die finanzielle Hilfe in Ausnahmesituationen sei. „Keiner sollte sich in so einer Lage Sorgen darüber machen müssen, allen bürokratischen Anforderungen Genüge zu tun“. Wobei es sich um „eine Beihilfe handelt. Es geht um Wiederherstellung und nicht um eine Förderung, also Verbesserung“. Vier Millionen Euro sind für das Jahr 2024 vorgesehen (40 Prozent Landes-, 60 Prozent Bundesmittel).

Für Land- und Forstwirtschaften (Betriebe juristischer Personen), selbständig Erwerbstätige, Betriebe und Vereine wird es weiterhin eine Einkommensprüfung geben, so Fellner. Auch weil dort leichter auf buchhalterische Unterlagen zugegriffen werden könne.

Im Reigen der Hilfe nach Unwetterkatastrophen steht das Nothilfswerk an letzter Stelle. Als Soforthilfe hat das Land die Hilfe in besonderen Lebenslagen (Hibl) und hilft je nach Schadenshöhe mit bis zu 10.000 Euro je Fall. Spenden, die Gelder von Privaten – „Kärntner in Not“ als Hilfsaktion der Kleinen Zeitung zählt dazu – und Versicherungsleistungen kommen hinzu. Wenn danach noch Schadenssummen offen bleiben, können Ansuchen ans Nothilfswerk gerichtet werden. Weil jeder Fall extra begutachtet wird, kann von Landesseite keine durchschnittliche Zeitangabe erfolgen, bis das Geld und wie viel Geld fließt: Bis zu 30 Prozent seien es für Inventar, Wald und Weg, bis zu 50 Prozent für Gebäudeschäden.

Die ÖVP mit Katastrophenschutzsprecher Michael Maier unterstreicht die schnellere Geldhilfe, spannt den Bogen mit einer Forderung an den Bund aber weiter: Mit der Integrierung in die (freiwillige) Feuerversicherung sollte es einen leistbaren Versicherungsschutz für Katastrophenschäden geben. Auch für Erdbebenschäden könnte so vorgesorgt werden. Ähnlich argumentiert auch das Team Kärnten mit Gerhard Köfer. „Die Versicherungsprämie für den Einzelnen wäre so gering.“

FPÖ will Ausweitung

Die FPÖ mit Parteichef Erwin Angerer verweist auf ihre langjährige Forderung und schreibt die Verbesserung auf ihre Fahnen. Wobei die Blauen fordern, dass die Aufhebung der Einkommensgrenze nicht nur für Private, sondern auch für Bauern und Selbstständige gelten müsse. Zudem müssten die neuen Richtlinien rückwirkend ab Jänner 2022 wirken, damit auch Betroffene der Unwetter in Treffen, Arriach, im Lavant- oder Jauntal zum Zug kommen.