Es hat Tradition, dass der jeweilige Gemeindereferent einmal im Jahr die Bürgermeister, Amtsleiter und weitere wichtige Gemeindemandatare zur Bürgermeisterkonferenz einlädt, um über Aktuelles und Bevorstehendes zu informieren. Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) zuständig für Gemeinden, aber auch Katastrophenschutz, fiel bei der Großveranstaltung am Mittwoch in Velden krankheitsbedingt zwar aus, stellte jedoch via Presseaussendung fest: „Die Zukunft, wie wir sie uns noch vor zwei, fünf oder zehn Jahren ausgemalt haben, entspricht wohl kaum der Gegenwart, die wir heute wiederfinden.“

Digitalisierung und Katastrophenprävention, diese beiden Bereiche prägten dann die Veranstaltung mit dem Motto „Gemeinsam in die neue Zukunft“. Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) verwies auf die vielfältigen Herausforderungen für die Gemeinden, von den weltweiten Krisen- und Konfliktherden, von Flüchtlingsströmen bis zur Coronapandemie und den Naturkatastrophen. Sie dankte den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern „für den ungeheuren Einsatz und das Gefühl der Sicherheit, das Ihr den Bürgern gebt“.

Digitalisierung als Chance

Die Digitalisierung müsse von den Gemeinden mehr als Chance gesehen werden statt zu verängstigen, wurde appelliert. So sei jetzt das Streaming (die Liveübertragung im Internet) von Gemeinderatssitzungen möglich. Fachkräftemangel und steigende Kosten ließen sich durch Digitalisierung effizienter bewältigen.

Wegen des Klimawandels und den schon alljährlichen Unwetterkatastrophen mit enormen Ausmaßen gehe es nun um Prävention, um sich für die Entwicklungen der Zukunft zu rüsten. Das Land hat laut Fellner mit vielen Millionen Euro geholfen und mit den Gemeinden schon vieles umgesetzt, etwa die Erstellung von Blackoutplänen oder die Förderung von Leuchttürmen mit mobilen Notstromaggregaten. Künftig sei der Fokus auf die Modernisierung und Erweiterung der Alarmierungsanlagen, der Sensibilisierung der Verantwortungsträger in Gemeinden und der Bevölkerung zu legen - samt höhere Verschränkung und Nutzung der Digitalisierung.

Aus den Bedarfszuweisungen als wichtige Einnahmen vom Bund können die Gemeinden für 2024 rund 81 Millionen Euro erwarten, das ist eine Erhöhung um sechs Millionen.