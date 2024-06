Das Unglück ereignete sich am Donnerstag vergangener Woche: Eine 47-jährige Frau lenkte ihren Pkw im Bezirk Villach im Schritttempo rückwärts aus einer Hauseinfahrt, als die 94-jährige Villacherin, ihren Rollator vor sich her schiebend, über die Mündung der Hauseinfahrt ging - direkt dort dürfte sich die 94-Jährige im toten Winkel des Fahrzeuges befunden haben, wodurch die 47-Jährige sie nicht sah.

Was dann geschah, ist nicht ganz klar. Es könnte zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und der Fußgängerin gekommen sein oder die 94-Jährige stürzte infolge eines Ausweichmanövers - auf letzteres würde hindeuten, dass weder das Fahrzeug der 47-Jährigen noch der Rollator Spuren eines Zusammenstoßes aufwiesen.

94-Jährige verstorben, Ermittlungen laufnen

Am Mittwoch dann die traurige Meldung, die 94-Jährige ist bereits am Montag ihren Verletzungen, die sie sich bei dem Unglück zugezogen hat, im LKH Villach verstorben. Hinsichtlich des Unfallhergangs gehen die Ermittlungen indes weiter, wie die Polizei am Mittwoch bestätigt: „Wir haben noch keine abschließenden Kenntnisse zur genauen Unfallursache. Bis wir hierzu weitere Auskünfte geben können, wird es noch eine Weile dauern.“