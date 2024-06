Sein Handwerk lernte Jakob Wald an der Kunstakademie in Wien unter Professor Rudolf Weyr. Dieser hatte wohl schon das besondere Talent seines Schülers erkannt. Wald wirkte nämlich an mehreren Arbeiten seines Meisters mit, schreibt die Klagenfurter Zeitung anno 1885. Die Ausführung der Supraporta-Gruppe des Warenhauses der Brüder Thonet am Stephansplatz zählte dazu.