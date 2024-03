Er sei für sein „angenehmes, weiches Organ“ bekannt gewesen, schreibt die „Kärntner Zeitung“ im Jahr 1900 anlässlich des „88. Musikvereins-Concert“ am 11. März. Opernsänger Carl Mirus (1864 - 1944) habe seine Partien „in so glänzender Weise bewältigt“, dass der Applaus des Publikums im Wappensaal in Klagenfurt kein Ende nehmen wollte. Die Beifallsbekundungen waren Klagenfurter wohl auch im hiesigen Stadttheater sicher, wo er in den Tagen darauf in der Oper „Don Juan“ ein Gastspiel gegeben hat, sowie bei all seinen anderen Auftritten in der Heimatstadt.