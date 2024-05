Ein 13-jähriger Bursche überquerte am Dienstagmorgen gegen 7.40 Uhr die Kärntnerstraße in Lienz am Schutzweg auf Höhe der „Antoniuskirche“ in Richtung Hauptplatz. Dabei wurde der 13-Jährige von der Lenkerin eines Pkw angefahren und über die Motorhaube zu Boden geschleudert.

Lenkerin fuhr einfach weiter

Die Lenkerin setzte ihre Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Der 13-Jährige erlitt durch den Unfall Prellungen am rechten Mittelfuß und an der rechten Kniekehle. Er wurde im Bezirkskrankenhaus ambulant behandelt. Bei der Fahrerflüchtigen handelt es sich um eine junge blonde Frau. Sie fuhr einen anthrazitfarbenen Audi Q3, das Kennzeichen ist unbekannt.