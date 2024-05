„Die echte Tiroler Rindsrevue“

Samstag, 25. Mai, RGO-Arena in Lienz, 19.30 Uhr.

Eine Theaterintervention zwischen Revue-Abend und Volksfest von und mit: Academy of Fine Brass, Flora Besenbäck, Sebastian Brauneis, Johannes Gierlinger, Georg Haider, Marlene Hauser, Juli Müllner, Johanna Steindl, Katarina Maria Trenk.

Gemeinsam mit Lienzer Kulturschaffenden wird das Versteigerungsgelände zum Theaterraum umfunktioniert, in dem die etablierten Prinzipien des Zusammenlebens von Mensch und Rind in den Mittelpunkt gestellt und von unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden. Eine Hommage an das Rind, ein Dialog zwischen Kunst und Landwirtschaft von HB & Töchter, gefördert durch das Land Tirol im Rahmen von TKI open.

Tickets sind im Tourismusbüro Osttirol erhältlich.

Reservierungen sind unter rindsrevue@gmail.com möglich.

Schülerkonzerte

Mittwoch, 22. Mai, Kultursaal Oberlienz, 19 Uhr.

Die Schülerinnen und Schüler der Landesmusikschule Lienzer Talboden laden zum Konzert. Dabei präsentieren sie ihr Können und die Fortschritte, die sie auf ihren Instrumenten gemacht haben.

Samstag, 25. Mai, Kinosaal Matrei, 11 Uhr.

Zum großen Konzert der Streicherklassen und der EM (Elementare Musikerziehung) lädt die Landesmusikschule Matrei-Iseltal. Von Liedern und Tänzen hin zum Streichorchester „Mottinga Streicherwirbel“, dem Ensemble „Kontrastreich“ und dem Streichquintett „Zauberstreich“ dürfen sich die Besucher auf ein buntes Programm freuen.

Heilkraft der Bäume

Mittwoch, 22. Mai, Römerstube in Lavant, 19.30 Uhr.

Die „Grünkraft“ der Blätter für das Wohlbefinden nutzen, ist Thema im Vortrag der Heilkräuterpädagogin Andrea Huber aus Irschen. Auf Einladung des Obst- und Gartenbauvereins Lavant werden an diesem Abend Tipps und Rezepte für die richtige Verarbeitung und Zubereitung gegeben.

Kostenlos für alle OGV Mitglieder, für Interessierte 10 Euro.

Ausstellung „Prägraten von 1895 bis 2023“

Bis 29. September, jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag, im Mitterkratzerhof in Bichl/Prägraten, jeweils von 16 bis 20 Uhr.

Rund 300 Fotos und 20 Filme über die Geschichte Prägratens werden ausgestellt. Die ÖAV-Ortsgruppe Prägraten und Friedl Kratzer laden herzlich ein.

Prägraten und deren Menschen, Vereine, Katastrophen und vieles mehr werden bei der großen Fotoausstellung gezeigt © KK/Veranstalter

„Umstände, die das Alter beeinflussen“

Donnerstag, 23. Mai, Kolpinghaus Lienz, 15 Uhr.

Interessierte bekommen in diesem Vortrag mit Siegfried Klammsteiner Einblicke, wie der Alterungsprozess abläuft und welche Faktoren auf ihn einwirken. Besonders interessant für all jene, die auf die Pension zugehen und diese möglichst gesund und fit im Kopf genießen möchten.

Veranstaltet vom Seniorenbund der Ortsgruppe Lienz. Auch Nichtmitglieder sind zum Vortrag herzlich willkommen.

Von Leisach nach Satiago de Compostela

Donnerstag, 23. Mai, Kammerlanderhof in Thurn, 19 Uhr.

Die beiden Leisacher Pensionisten Franz Gietl und Sigi Fürhapter radelten stolze 2650 Kilometer von Leisach über Lourdes bis nach Santiago de Compostela. Mit Bildnern und unvergesslichen Erinnerungen nehmen sie das Publikum mit auf ihre Reise.

Eintritt: Freiwillige Spenden zugunsten “Geben für Leben Leukämiehilfe Österreich“.

Bildervortrag über eine besondere Radtour © KK/Veranstalter

Frühjahrskonzert

Freitag, 24. Mai, Reimmichlsaal in St. Veit, 20.15 Uhr.

Beim Konzert der Musikkapelle St. Veit heißt es „1 Konzert - 4 Dirigenten“. Auf dem Programm stehen traditionelle Blasmusik, Modernes von Bon Jovi und Filmmusik von Robin Hood. Kapellmeisterin Simona Großlercher schwingt gemeinsam mit Matteo Dallavia, Philipp Großlercher und Daniel Großlercher den Taktstock.

Begegnungstag im Bildungshaus

Samstag, 25. Mai, Bildungshaus Osttirol, 11 bis 21 Uhr.

Ein vielseitiges Programm wird heute beim Begegnungstag im neuen Bildungshaus geboten. Gestartet wird um 11 Uhr mit einem musikalischen Brunch mit „Saxolution“, für die kleine Besucher gibt es Unterhaltung vom Clownduo „Herbert und Mimi“, zudem gibt es Vorträge, Führungen und eine Messe mit Dekan Franz Troyer. Detailliertes Programm finden Sie unter Bildungshaus Osttirol.

Offene Türen für Besucher im neuen Bildungshaus Osttirol © KK/Bildungshaus Osttirol

Familientreffen „Hand in Hand“

Samstag, 25. Mai, Kegelstadel Leisach, 16.30 Uhr.

Eingeladen sind alle Familien mit und von Kindern mit besonderen Bedürfnissen.

Info und Anmeldung bei Sandra Laßnig 0660-299 39 30.

Im Anschluss findet die Jahreshauptversammlung statt.

Ranggeln um den Tauernhogmoar

Samstag, 25. Mai, Cteam Tauernstadion in Matrei, 14 Uhr.

Diesen Samstag geht in Matrei das internationale Alpencupranggeln über die Bühne. In den verschiedenen Klassen treffen die Besten Ranggler aus Salzburg, Bayern, Süd-, Ost- und Nordtirol aufeinander. Beim sportlichen Kräftemessen wird auch der Titel des Tauernpokalhogmoars ermittelt.

Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Tauerncenter Matrei statt.

In Matrei wird um den Titel Tauernhogmoar geranggelt © KK/Veranstalter

Tag der offenen Bootshaustür

Samstag, 25. Mai, Osttiroler Kajakclub in Lienz/Linker Drauweg, ab 9 Uhr.

Der Osttiroler Kajakclub, kurz OKC, lädt alle Interessierten den Verein und das Vereinshaus kennenzulernen. Es werden die unterschiedlichen Boote und Materialien gezeigt sowie Disziplinen erklärt. Vor Ort wird das Betreuerteam die Möglichkeit bieten, einmal in ein Boot zu steigen, Ausrüstung anzulegen und mit Wurfsäcken Zielwerfen zu üben.

Der Kajak-Sport wird vom OKC vorgestellt © KK/Veranstalter

Rotary Rainbows-Party

Samstag, 25. Mai, Autohaus Niedertscheider Lienz, 19.30 Uhr.

Der Rotary Club Lienz veranstaltet eine Party mit Musik von Gerald Ranacher & Friends und Günther Pfeifhofer „Sax and More“.

Eintritt: Freiwillige Spende. Der Erlös kommt dem Verein Rainbows zugute.

„Inspiriert“

Samstag, 25. Mai, Vitalpinum in Thal/Assling, 18 Uhr.

Zur Vernissage wird am Samstag in Vitalpinum geladen. Ausgestellt werden die gemalten Bilder von Corinna Rainer sowie die fotografierten Versionen von Günter Bauernfeind. Die Werke spiegeln verschiedenen Facetten der Natur wider und schaffen so gemeinsam einen neuen Naturblick. Der Eintritt ist frei.

Bis 7. Juni sind die Kunstwerke ausgestellt.

Ausstellung Natursymbiose von Corinna RAiner und Günter Bauernfeind © KK/Veranstalter

FrauenART präsentiert „Kuddelmuddel“

Samstag, 25. Mai, 20 Uhr und Sonntag, 26. Mai, 10 Uhr im Kulturhaus sinnron in Dölsach.

Nach dem großen Erfolg des Theaterstücks „Die rote Landa“, das FrauenART im letzten Herbst auf die Bühne brachte, präsentiert die Gruppe rund um Roswitha Selinger nun Beschwingtes und Humoristisches. Ein „Kuddelmuddel“ der besonderen Art wird mit Kabarett, Improvisationstheater, Chansons und der Musik von Monika Ebner (Geige) und Reinhold Koller (Akkordeon), erwartet die Besucher.

„Lachwurzn“ aka Thomas Widemair und sein Theaterkollege Hannes Fojan sorgen für humorvolle Einlangen. FrauenART selbst wird repräsentiert von Regina Mayr mit Chansons, sowie Irmgard Semrajc und Fredi Fast mit von ihm selbst zusammengestellten Texten. Impropool unter Federführung von Alexander Alscher ist eine Gruppe begeisterter Schauspieler aus Nordtirol, welche es blendend verstehen, aus dem Stegreif Szenen zu erschaffen und das Publikum in das Geschehen einzubinden.

Eintritt vor Ort: 12 Euro.

Ein Konzert - drei Musikbezirke

Sonntag, 26. Mai, Kultursaal Sillian, 9 Uhr.

Bereits zum zweiten Mal laden die Musikbezirke Lienzer Talboden, Iseltal und Pustertal-Oberland zur gemeinsamen Konzertwertung. In den Kategorien Konzertmusik, Feedbackkonzert und Polka-Walzer-Marsch-Musik stellen sich insgesamt 14 Osttiroler Musikkapellen einer dreiköpfigen Fachjury. Um 18.45 Uhr beginnt der Festakt mit Urkundenverleihung und Preisübergabe.