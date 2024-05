Am Samstag fuhr ein 36-jähriger Österreicher gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinen zwei Kindern, zehn Monate und drei Jahre alt, auf der B 100 Drautalstraße von Sillian in Richtung Lienz in Osttirol. Als der Lenker die Geschwindigkeit verringerte, um rechts in die Gemeindestraße in Heinfels im Ortsteil Panzendorf einzubiegen, fuhr ein nachkommender Pkw, gelenkt von einem 78-jährigen Italiener, ungebremst auf das Fahrzeug auf.

Durch den Aufprall wurde der Pkw nach vorne geschleudert und blieb im Kreuzungsbereich stehen. Der 36-Jährige und seine Ehefrau wurden beim Unfall leicht verletzt. Sie wurden beide im BKH Lienz ambulant behandelt. Die Kinder und der Lenker des nachkommenden Pkw wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Sillian bittet um zweckdienliche Hinweise zum Unfallhergang. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 059133 / 7238 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle melden.