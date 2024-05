Laut ersten Informationen der Feuerwehren kam es am Pfingstmontag in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall auf der Klagenfurter Schnellstraße (S 37). Alarmiert wurden die Feuerwehren St.Veit/Glan und Thalsdorf. In Fahrtrichtung Althofen soll eine Lenkerin mit ihrem Auto aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Wagen landete im Böschungsbereich.

Die Lenkerin wurde von der Feuerwehr geborgen und der Rettung übergeben. Wie schwer die Frau bei dem Unfall verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Feuerwehrleute führten weitere Sicherungsmaßnahmen an der Unfallstelle durch.