Die Firma iDM in Matrei ist Wärmepumpenhersteller und gilt als aufstrebendes Unternehmen. Das erfolgreichste Geschäftsjahr in der Geschichte des Unternehmens hat man 2023 hinter sich gebracht. Gemeinsam mit dem Werk in Spittal wurde die Umsatzmarke von 200 Millionen Euro geknackt. Im Jänner 2024 war man mit den Mitarbeitern noch nicht am Plafond. Rund 700 waren in Matrei beschäftigt. Der Ausbau des Personalstandes auf 900 Mitarbeiter war das Ziel.