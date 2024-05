Schon sehr früh entdeckten Hannah Thurner und Andreas Thurner aus Egg bei Hermagor ihre Gefühle füreinander. Sie haben sich in der Hauptschule kennengelernt. „Da war einmal der eine verliebt und dann wieder der andere“, erzählt Hannah Thurner. Nach der Hauptschule haben sich die Wege der beiden getrennt. Aber schon zwei Jahre später sind sie sich durch einen gemeinsamen Freund wieder begegnet. Und da sind sie dann ein Paar geworden. Das war am 24. Oktober 2013. Zehn Jahre haben sich dann gemeinsam verbracht und im Mai 2023 machte Andreas Thurner seine Hannah in Amsterdam den Heiratsantrag.