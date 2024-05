Feinste Linien und Ornamente, Erhebungen und Senkungen, in die Goldfäden eingelagert sind, ein Spiel mit Licht und Schatten – der „Schlitten“, der obere Teil einer Sportpistole, die Anna Maria Kropfitsch (28) bearbeitet, ist ein Kunstwerk, das mit Gravur geschaffen wird. Die Klagenfurterin, die die HTL für Büchsenmacher in Ferlach besucht hat, hat unter den wenigen Graveuren Österreichs eine Sonderstellung durch ihre Spezialisierung auf Jagd- und Sportwaffen, die sie mit ihrem eigenen Design verschönern und bereichern kann. So erzielen die „Prestigeobjekte“ von Sammlern und Jägern oft einen Wert im hohen fünfstelligen Bereich, besonders bei Raritäten internationaler Klienten. Derzeit ist die in Fachkreisen anerkannte Handwerkerin mit der Gravur einer kostbaren Waffe für eine Ausstellung in Dubai beschäftigt.