Der Ansturm auf die Kärntner Brettljause ist ungebrochen und für viele Einheimische und Urlauber gehört im Sommer ein gemütliches Beisammensein im schattigen Sitzgarten bei Most, Speck, Käse und Co dazu. Doch es wird immer schwerer, eine geöffnete Buschenschank zu finden. Denn deren Zahl sinkt stetig: Während es vor 30 Jahren noch fast 200 Buschenschanken in Kärnten gab, sind es jetzt nur noch 61.