„Ich war mir gar nicht mehr sicher, ob er tatsächlich kommt. In letzter Zeit hat man nämlich Verschiedenstes gehört. Dass es jetzt aber schon so früh im Jahr fixiert wurde, freut mich natürlich ungemein“, lacht ein hörbar erleichterter Heinz Reitbauer ins Telefon. Der Mastermind eines der besten Restaurants Österreichs zählt mit dem „Steirereck“ in Wien zur internationalen Elite. Umso größer natürlich die Freude beim Spitzenkoch, dass mit dem Guide Michelin 2025 wieder ein international renommierter Gourmetführer nach Österreich kommt.

Heimische Spitzenköche zum Comeback des Guide Michelin

Ein Platz in der „roten Bibel“ ist unter Spitzenköchen nämlich heiß begehrt. Jahr für Jahr fiebern Foodies rund um den Globus der neuesten Auflage des berühmten Restaurant-Führers entgegen. Denn die Sterne, die die Michelin-Tester vergeben, gelten in der Szene als Ritterschlag. Den geadelten Köchen ist kommerzieller Erfolg so gut wie garantiert. Und nicht nur den besternten Restaurants selbst. Wie man am Beispiel der slowenischen Köchin Ana Roš beobachten kann, profitiert durch hohe Bewertungen nicht nur der Betrieb selbst, sondern die Gastronomie eines ganzen Landes.

Der Guide Michelin kündigte heute gemeinsam mit acht Landestourismusorganisationen und der Österreich Werbung die Rückkehr des renommierten Restaurantführers für ganz Österreich an. Die neue Österreich-Selektion mit Spitzenbetrieben wird ab 2025 erscheinen. Der Guide war zuletzt 2009 österreichweit aktiv. Das neuerliche Engagement leitet sich von der nationalen Tourismusstrategie Plan T ab, in der die nachhaltige Stärkung der Positionierung der Genuss- und Kulinarik-Destination Österreich verankert ist.

Bereits im Frühjahr 2023 wurden im Zuge eines Tourismusgipfels in Salzburg, bei dem einflussreiche Vertreter der Gastrobranche vertreten waren, die Weichen dafür gestellt. Das Fachmedium „Kalk&Kegel“ sammelte dazu Unterstützungen von rund 20.000 Menschen aus der Gastronomie und aus dem Tourismus. Jetzt scheint es so, als hätten sich all diese Bemühungen doch noch gelohnt.