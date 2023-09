Nachdem sie schon von den Machern der „The World’s 50 Best Restaurants“-Liste zur kreativsten Köchin der Welt geadelt wurde, ist Ana Roš jetzt auch vom Guide Michelin in den Kulinarik-Olymp gehoben worden. Die slowenische Spitzenköchin wurde in der neuen Ausgabe des Guide Michelin Slowenien mit ihrem Restaurant Hiša Franko mit einem dritten Michelin-Stern ausgezeichnet. Es ist damit das erste Drei-Sterne-Lokal Sloweniens.

Eigentlich hätte Ana Roš gar keine Köchin werden sollen - zumindest wenn es nach ihren Eltern, einem Doktor und einer Journalistin, gegangen wäre. Aber während ihres Diplomatie-Studiums lernte die Slowenin ihren späteren Ehemann kennen und zusammen haben sie das Restaurant seiner Eltern übernommen. In Kobarid im Soča-Tal übernahm sie das Gasthaus Hiša Franko und mit einer Folge in der Netflix-Doku-Soap "Chefs Table" wurde sie zur Berühmtheit. 2017 wurde sie zur besten Chefköchin der Welt gewählt. Ab sofort ist ihre Küche mit drei Michelin Sternen ausgezeichnet.