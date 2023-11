13 italienische Spitzenlokale haben im neuen Guide Michelin drei Sterne erhalten. Das sind zwei mehr als im Vorjahr. Darunter auch das „Atelier Moessmer“ in Bruneck, in dem der Südtiroler Chefkoch Norbert Niederkofler arbeitet. Für das Restaurant „St. Hubertus“ im Hotel „Rosa Alpina“ in St. Kassian hatte der 62-Jährige in den vergangenen Jahren bereits drei Sterne erobert. Im Frühjahr wurde das Lokal im Zuge der umfangreichen Renovierungsarbeiten des Hotels „Rosa Alpina“ geschlossen. Niederkofler öffnete im Juli das „Atelier Moessmer“ in Bruneck und eroberte nun auch dort den dritten Stern. Neu im Reigen der Drei-Sterne-Lokale ist auch das „Le Calandre“ in Rubano nahe Padua.

29 Lokale in ganz Italien wurden neu mit dem „Bib Gourmand“ hervorgehoben, was ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hervorhebt. Darunter das „Apollonia“ in Nals, der „Oberraindlhof“ im Schnalstal, die „Ostaria Tyrol“ in Moena, die „Osteria Platzegg“ in St. Michael und „Krone“ in Aldein – alle in Südtirol – sowie die „Osteria Madonnetta“ in Marostica (Venetien). Dazugekommen sind auch 13 Lokale, die 2024 einen Grünen Stern für nachhaltiges Wirtschaften tragen dürfen, dazu zählt wiederum das „Atelier Moessmer“ in Bruneck.

Sterne in Friaul-Julisch Venetien, Südtirol und Venetien

In der Region Friaul-Julisch Venetien tragen das „Agli Amici“ in Godia und „Harry’s Piccolo“ in Triest zwei Sterne. Ein Stern steht über folgenden Lokalen: die „Trattoria al Cacciatore“ in Cormòns, das „L‘Argine a Vencò“ in Dolegna del Collio, die „Osteria Altran“ in Ruda, „La Primula“ in San Quirino und das „Laite“ in Sappada.

Zwei Sterne bestreiten in Südtirol die „Gourmetstube Einhorn“ in Mauls bei Sterzing, das „Castel Finedining“ im Dorf Tirol und das „Terra“ in Sarntal. Mit einem Stern ausgezeichnet sind das „In Viaggio – Claudio Melis Restaurant“ in Bozen, die „Apostelstube“ in Brixen, das „Kuppelrain“ in Kastelbell, das „La Stüa de Michil“ in Kurfar, das „Tilia“ in Toblach, die „Luisl Stube“ in Algund, „Prezioso“ und „Sissi“ in Meran, das „Schöneck“ in Pfalzen, die „Johannesstube“ in Welschnofen, die „Anna Stuben“ in St. Ulrich in Gröden, die „Osteria Acquarol“ und „Zur Rose“ in St. Michael, „Alpenroyal Gourmet“ und „Suinsom“ in Selva di Val Gardena, das „1908“ in Oberbozen und das Restaurant „Zum Löwen“ in Tisens.

In Venetien halten die „Antica Osteria Cera (Campagna Lupia)“, das „La Peca“ in Lonigo, das „Ristorante Glam“ in Venedig und die „Casa Perbellini 12 Apostoli“ in Verona zwei Sterne.