Slowenien hat sich in den vergangenen Jahren zu einer kulinarischen Hochburg gemausert. Das belegt auch die neueste Ausgabe des Gault & Millau 2024: Wie im vergangenen Jahr sind es zehn Restaurants, die mit vier von fünf möglichen Hauben bedacht wurden. Die höchste Punktzahl (18,5) wurde im Jahr 2024 an die Hiša Franko von Ana Roš in Kobarid vergeben. 17,5 Punkte erkochte Tomaž Kavčič Gostilna pri Lojzetu, wunderschön gelegen im Schloss Zemono nahe Vipava. Rund eine halbe Stunde von Ljubljana entfernt sorgt Luka Košir im Familienrestaurant Restaurant Grič für moderne Küche in rustikalem Ambiente, die ihm 17,5 Punkte einbrachte.

Ebenfalls mit 17,5 Punkten bewertet wurden die Ošterija Debeluh in Brežice, das Restaurant Milka in Kranjska Gora und das Restaurant Strelec in Ljubljana. Das Mak in Maribor, das Pavus in Grad Tabor Laško und das JB Restaurant von Janez Bratovž bekamen 17 Punkte.

Sonderpreise 2024

Der Sonderpreis „Koch des Jahres“ geht 2024 an David Žefran, der die Küche im Restaurant Milka in Kranjska Gora prägt. „Koch der Zukunft“ darf sich Ago Špacapan von der Špacapanova hiša in Komen nennen, bester traditioneller Koch wurde Simo Komel vom Bistro Grad Štanjel in Štanjel. Unter den jungen Köchen haben die Experten Rok Smonkar vom Gjerkeš Estate in Fikšinci hervorgehoben. Beste Patissiers sind Saša Mišič und Matevž Kmet im Restaurant Cubo in der Hauptstadt Ljubljana. Die Auszeichnung für lifestylige Lokale ging an das Baščaršija Ethno House in Maribor. „Bester Sommelier“ ist Andrej Kurež vom Marina Hotel Restaurant in Izola.