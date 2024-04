Die siebte Ausgabe des Restaurantführers Gault & Millau für Kroatien wurde im Esplanade Hotel in Zagreb präsentiert. Insgesamt beinhaltet die Edition für 2024 300 Lokale, 108 POP-Adressen (Bistros, Streetfood- oder Snacklokale etc.) sowie eine Auswahl der 100 besten kroatischen Weine und der 20 besten Olivenöle.

Aber zurück zu den Restaurants: Am besten – durchwegs mit vier Hauben – haben folgende Lokale abgeschnitten: das „Restaurant 360“ in Dubrovnik mit Küchenchef Marijo Curić, das „Nebo“ in Rijeka, in dem Deni Srdoč Akzente setzt, das „Monte“ und das „Cap Aureo Signature“ in Rovinj sowie das „Pelegrini“ in Šibenik reihen sich an der Küste auf. In der kroatischen Hauptstadt Zagreb sind es das „ManO2“, das „NAV“, „Noel“, „Tač“ und „Zinfandel‘s“. Alle Lokale finden Sie hier.

Weitere Auszeichnungen des Abends

Als „Koch des Jahres“ wurde Marko Đurašević ausgerufen, der kürzlich vom „Olive Tree“ zum „Zrno Soli“ in Split gewechselt hat. Gleich drei Küchenchefs der Zukunft wurden nominiert: Gabriela Filca, Junior Sous Chef im „Nebo“ in Rijeka, Hrvoje Kroflin vom „ManO2“ in Zagreb und Roko Nikolić vom „Zoi“ in Split.

Was die traditionelle Küche angeht, wurde Vinko Krnić von der „Konoba Vinko“ in Konjevrate ausgezeichnet, für die moderne Interpretation kroatischer Küche Braco Sanjin am Herd der „Konoba Griblja“ in Sukošan. Nachwuchs, der für sein besonderes Talent hervorgehoben wurde, sind Antonel Goret vom Restaurant „Zinfandel‘s“ und Marin Pleše, Küchenchef in der „Vila Rova“ in Malinska. Beste Konditorin ist Dragana Kovačević aus dem Restaurant Spinnaker in Poreč.