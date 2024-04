„Die hoffentlich letzte schlaflose Nacht liegt hinter mir“, erzählt der Landwirt der Früchtewelt in Ebenthal, Josef Matschnig, erschöpft aber erleichtert. Er glaubt, er konnte die meisten seiner Erd- und Heidelbeeren sowie die Spargelernte vor dem Erfrieren bewahren. Drei Frostnächte, zwei weitere Nächte, in denen er Frostwache bis 4 Uhr Früh hielt und zweimal Schneefall hat Matschnig in den letzten zwei Wochen hinter sich.