Die Granitztalerin Martina Köstinger wurde schon mehrfach für ihre Obstsäfte, Apfelweine, Fruchtbrände und diverse Essigsorten ausgezeichnet. Angebaut werden Birnen, Äpfel, Zwetschken und mehr am Familienbetrieb in St. Paul im Lavanttal. Es ist Mitte April und die Bäume stehen bereits in voller Blüte. Statt reiner Freude über die Pracht steht der Landwirtin aber Sorge ins Gesicht geschrieben: „Ich habe richtig Angst, das ist unvorstellbar.“