„Ich bin mit vielen Obstbauern in Kärnten und der Steiermark in Kontakt. An so ein frühes Jahr kann sich kein Mensch erinnern. Mitte April ist alles in Vollblüte. Letztes Jahr war das fast einen Monat später, um den 10. Mai der Fall“, sagt Josef Matschnig, Landwirt und Eigentümer der Kärntner Früchtewelt in Ebenthal in Klagenfurt.