Im Görtschitztal gibt es derzeit nur ein Gesprächsthema. Denn es ist sozusagen ein neuer Sheriff in der Stadt. Dieser wurde mit 1. April dem Polizeiposten in Brückl zugeteilt. Dem St. Veiter Bruno Kelz eilt der Ruf voraus, so viele Alkolenker aus dem Verkehr zu ziehen, wie kein anderer Beamter in Kärnten. So auch im neuen Einsatzgebiet. „Er zupft einen Schein nach dem anderen“, erzählen die Menschen vor Ort mit einer gewissen Verzweiflung.