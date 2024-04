In der Nacht auf Sonntag erstattete eine Tankstellenpächterin aus Feldkirchen Anzeige bei der Polizei. Gegen 22.15 Uhr fuhr plötzlich ein Kastenwagen durch ihre Waschstraße und beschädigte diese schwer. Danach fuhr der Lenker davon. Der Vorfall wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Auf dem Video war der Kastenwagen mit einer Werbeaufschrift deutlich erkennbar. Eine junge Kriminalbeamtin erkannte das Fahrzeug wieder und so konnte der Lenker rasch ausgeforscht werden. Es handelt sich dabei um einen 23-jährigen Mann, der keinen Hauptwohnsitz in Österreich hat. Der Kastenwagen hat eine bulgarische Zulassung.

Der 23-Jährige gab zu, gefahren zu sein. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Der Führerschein wurde im vorläufig abgenommen, er wird angezeigt.