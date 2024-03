Donnerstag gegen 19 Uhr fährt eine 35-jährige Klagenfurterin mit ihrem Pkw auf der Siebenhügelstraße in Richtung Westen. Plötzlich fährt ein Pkw-Lenker vom Parkplatz eines Lokals, es kommt fast zum Unfall. Der Lenker fährt weiter vor der 35-Jährigen, bremst wenig später an der Kreuzung zur Troyerstraße, setzt den Retourgang ein und kracht in den Pkw der Klagenfurterin.

Statt aber anzuhalten, biegt der Lenker in die Troyerstraße und setzt seine Fahrt einfach fort. Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin wird Zeugin des Unfalls, hält an und beim Vorbeifahren touchierte der Unfalllenker auch noch das Heck ihres Autos Einige Minuten später kommt der Fahrerflüchtige auch einer 26-jährigen Klagenfurterin mit ihrem Pkw auf dem Nautilusweg entgegen. In einer Kurve kommt er sehr weit links auf ihre Spur. Die 26-Jährige versucht so weit wie möglich nach rechts auszuweichen. Es kommt trotzdem zur Kollision.

Auch nach diesem Verkehrsunfall setzte der Unfalllenker seine Fahrt einfach weiter fort. Zeugen können aber das Kennzeichen an die Polizei weitergeben und der Mann wurde ausgeforscht. Um 19.30 Uhr wird er an seiner Wohnadresse angetroffen, wo er angab, dass er sich an keinen Unfall erinnern könne.

Ein Alkomattest ergab eine starke Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihm vor Ort abgenommen. Bei den verursachten Unfällen wurden keine Personen verletzt. Er wird wegen der diversen Verwaltungsübertretungen angezeigt.