Ein 76-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land hat sich am Donnerstag bei einer Wanderung verletzt. Der Mann war im Bereich Erzberg in der Gemeinde Bad Bleiberg unterwegs. Als er nach Stunden nicht nach Hause kam, begab sich sein Sohn auf die Suche nach ihm. Gegen 15 Uhr entdeckte er den 76-Jährigen im Bereich der Kosbauer-Hube. Der Vater dürfte aus bisher unbekannter Ursache gestürzt sein und lag auf dem Boden. Er hatte sich Verletzungen am Hinterkopf zugezogen.

Der Sohn alarmierte die Rettung. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung von der Besatzung des Rettungshubschraubers RK-1 ins LKH Villach geflogen.