Gleich zwei Unfälle mit betrunkenen Autolenkern gab es Montagabend in Kärnten: Gegen 23.05 Uhr fuhr eine Frau (29) aus der Gemeinde Griffen mit ihrem Pkw auf der Packer Bundesstraße (B 70) von Völkermarkt in Richtung Griffen. Auf Höhe der Ortschaft Haimburg kam sie aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, rammte einen Straßenleitpflock und stieß gegen die Leitschienen.

Durch die Wucht des Anpralls überschlug sich das Auto und kam anschließend am Dach zum Liegen. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in das UKH Klagenfurt eingeliefert. Ein Alkotest verlief positiv. Sie wird bei der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt angezeigt.

Betrunkener wich angeblich anderem Auto aus

Kurz zuvor, gegen 22.50 Uhr, krachte es in Wolfsberg: Ein Mann (38) aus Spittal/Drau war mit seinem Auto in Kleinedling, in der Gemeinde Wolfsberg, unterwegs. Laut seinen Angaben kam ihm dort ein Pkw entgegen und er musste nach rechts ausweichen. Dabei prallte er gegen die Randsteine, wodurch sein Wagen schwer beschädigt wurde und nicht mehr fahrtauglich war. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg angezeigt.