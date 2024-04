„Die Übergangszeit ist tückisch“, sagt Otmar Striednig, Landesleiter der Bergrettung Kärnten. Alleine am vergangenen Wochenende mussten diese Erfahrung wieder einige Alpinisten bzw. Wanderer in Kärnten machen. Der Schnee, der noch in den Bergen liegt, wurde ihnen zum Verhängnis. So musste am Samstag auf der Turracher Höhe ein deutsches Urlauberpaar gerettet werden, das eine Wanderung in Richtung Weitental in der Gemeinde Albeck unternommen hatte. Die beiden hatten sich verlaufen, das Vorankommen im Schnee war irgendwann so beschwerlich, dass die beiden einen Hilferuf absetzen mussten. Sie konnten schließlich erschöpft, aber unverletzt vom Polizeihubschrauber zurück zu ihrem Hotel geflogen werden.