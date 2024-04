Ein deutsches Ehepaar unternahm am Samstag eine Wanderung von der Turracher Höhe in Richtung Schwarzsee. Auf einer Langlaufloipe gingen die beiden schließlich weiter in Richtung Weitental, Gemeinde Albeck. Dort wollten die beiden wieder umkehren, folgten aber der falschen Wegmarkierung. Aufgrund des Schnees war das Vorankommen beschwerlich, gegen 14 Uhr konnte das Paar vor lauter Erschöpfung nicht mehr weiter. Die Urlauber verständigten das Hotel, in dem sie untergebracht sind. Von dort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt.

Der Polizeihubschrauber Libelle der Flugeinsatzstelle Klagenfurt konnte gegen 15 Uhr die beiden auf 2000 Metern Seehöhe ausfindig machen. Die Crew landete im Nahbereich, nahm die erschöpften aber unverletzten Wanderer auf und flog sie zurück auf die Turrach.