Ab Mittwoch liegt ein neues Produkt in den Supermarktregalen: das „Echte Kärntner Bio-Eier“. Das besondere daran: Vom Küken bis zum Ei stammt alles aus Kärnten, auch das Futter. „Ein Ei aus einer echten Kärntner Kreislaufwirtschaft“, erklärte Dieter Obereder, Obmann der Geflügelwirtschaft Kärnten, bei der Präsentation der neuen Marke.

Die Eintagesküken werden bis zur 18. Lebenswoche in Kärnten aufgezogen und kommen danach auf einen heimischen Bio-Legehennenbetrieb. Da das Küken ab dem ersten Tag in Kärnten steht, können weite Tiertransporte vermieden werden. Die dort produzierten Eier werden anschließend beim „Eierring Herzogstuhl“ verpackt und an Billa sowie Billa Plus geliefert. Gefüttert werden die Tiere mit „Garant Qualitätsfutter“ aus dem Lagerhaus-Mischfutterwerk in Klagenfurt. Für das Futter verwendet man dort Bio-Rohstoffe aus Kärnten. Schlussendlich bleibt auch der organische Dünger der Tiere in Kärnten.

Von links: Die REWE-Vertriebsleiter für Kärnten und Osttirol, Gerhard Haubmann und Edelbert Schmelzer, Sabine Imp-Ratz (Regionalscout Billa und Billa Plus Kärnten und Osttirol), Jakob Oberzaucher (Spartenleiter Agrar-Mischfutter Unser Lagerhaus WHG), Stefan Wakonig-Felbinger (GF Eierring Herzogstuhl) Obereder und Huber © LK Kärnten

„Kärntner Eier sind bereits jetzt in Sachen Klimaschutz Europameister. Mit diesem Projekt geht die Geflügelwirtschaft gemeinsam mit ihren Partnern noch einen Schritt weiter und bringt ein neues Produkt mit einer super Ökobilanz auf den Markt. Gleichzeitig steigt die Versorgungssicherheit, und es bleibt mehr Wertschöpfung in Kärnten“, sagt LK-Präsident Siegfried Huber, Präsident der Landwirtschaftskammer Kärnten, über die Initiative. Erhältlich ist das „Echte Kärntner Bio-Ei“ bei Billa und Billa plus. In Zukunft ist auch geplant, ein „Echtes Kärntner Freilandei“ und ein „Echtes Kärntner Bodenei“ anzubieten.