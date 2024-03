Ein 35-jähriger Paketzusteller war am Mittwoch um 15 Uhr in der Gemeinde Preitenegg im Bezirk Wolfsberg, um ein Paket zuzustellen. Als er den Lieferwagen auf der Hauszufahrt des Empfängers abstellt, die Schiebetüre rechts hinten öffnen will, setzt sich der Lieferwagen plötzlich rückwärts in Bewegung und überrollt sein linkes Bein. Der Lieferwagen rollt nur wenige Zentimeter weiter und setzt dann mit der Bodenplatte an einer steil abfallenden Böschung auf. Der Zusteller wird unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Der Paketempfänger bemerkt glücklicherweise den Unfall und kann den schwer verletzten Mann befreien und die Rettung rufen. Der Paketzusteller wurde mit der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert.