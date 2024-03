Aufsehenerregender Polizeieinsatz am Mittwochvormittag in Villach. Auf Höhe des Stadtteils Landskron und in Fahrtrichtung Wernberg kontrollieren teils schwer bewaffnete Polizisten vorbeifahrende Autos - so etwa auch auf der Treffner Straße auf Höhe des beliebten Gasthauses „Josef“. Ein Villacher schildert: „Diverse Stadtausfahren werden abgesichert, so gut wie jedes Auto wird kontrolliert. Es scheint etwas Größeres passiert zu sein“.

„Großfahndung läuft“

Der Grund für den Einsatz ist laut Polizei ein Einbruchsdiebstahl in der Villacher Innenstadt. „Im Moment läuft eine Großfahndung“, bestätigt Pressesprecherin Lisa Sandrieser. Der Villacher Stadtpolizeikommandant Erich Londer ergänzt: „Der Einbruch hat sich zeitnah ereignet, wir suchen mit sieben Streifen nach den Tätern“.