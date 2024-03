Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr war eine 19-jährige Frau aus St. Veit an der Glan mit ihren zwei Freundinnen in ihrem Auto in Klagenfurt unterwegs. Die St. Veiterin saß dabei am Beifahrersitz und eine Freundin lenkte ihr Fahrzeug. Im Bereich des Parkplatzes des Klagenfurter Strandbades beschloss die 19-Jährige, spaßhalber mit einer Kinderspielzeug-Pistole aus dem fahrenden Pkw zu schießen - die „Pistole“ war mit Schaumstoffgeschossen gefüllt. Sie traf dabei versehentlich eine 23-jährige Frau aus Klagenfurt, die mit einem Bekannten neben ihrem geparkten Auto stand.

Frauen wurden verfolgt

Die jungen Frauen fuhren weiter wurden, wurden aber kurz darauf von der 23-Jährigen und ihrem Freund mit dem Pkw eingeholt und zur Rede gestellt - infolge kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. „Der Mann, ein 24-jähriger Klagenfurter, stieg schließlich aus dem Auto aus und trat mit dem Fuß gegen das Fahrzeug der 19-Jährigen“, erklärt die Polizei. Er verursachte dadurch eine Delle am Kotflügel.

Die jungen Frauen konnten sich das Kennzeichen merken und erstatteten wenig später Anzeige bei der Polizeiinspektion in der Villacher Straße. Dadurch konnten die Zulassungsbesitzerin und der Beschuldigte ausgeforscht werden. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.