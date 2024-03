Ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach fertigte am Mittwoch um 11.34 Uhr in Progöriach Brennholz mit einem elektrischen Holzspalter. Dabei geriet er mit der linken Hand in die Maschine und verletzte sich schwer am Daumen. Er konnte selbst die Rettungskette in Gang setzen und wurde nach Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber RK 1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.