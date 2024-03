Weil er im Internet eine Krampusmaske kaufen wollte, verlor ein 19-jähriger Mann aus Ebenthal (Klagenfurt-Land) einen vierstelligen Eurobetrag.

Eine bisher unbekannte Person gab sich auf einer Internetplattform als Verkäufer der Maske aus. Nachdem der junge Kärntner am 9. März auf das Inserat aufmerksam wurde, kontaktierte er den vermeintlichen Händler und überwies einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag auf ein niederländisches Konto. Noch am selben Tag wurde der 19-Jährige von einem Mann per Chat kontaktiert, der angab, ebenfalls Geld für eine Krampusmaske überwiesen, diese aber nie erhalten zu haben.

Anzeige erstattet

Aufgrund dieser Umstände erstattete der 19-Jährige wegen des Verdachts des Betruges Anzeige bei der Polizei.