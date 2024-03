Zwei Teenager sollen im Jänner in einem Wald in Kärnten ein elfjähriges Mädchen missbraucht haben. Sie sind 13 und 14 Jahre alt, einer von ihnen saß fünf Wochen in Untersuchungshaft (U-Haft), er wird von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angeklagt. Der andere ist nach wie vor auf freiem Fuß.

Mitte Jänner sollen sich die Jugendlichen mit dem Mädchen bei einem selbstgebauten Lager in einem Wald getroffen haben. Der Ältere der beiden, ein 14-jähriger Ukrainer, verging sich an der Elfjährigen, der 13-Jährige soll die Tat mit dem Handy gefilmt haben, dem Opfer half er nicht, wie Tina Frimmel-Hesse als Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigt. Der 14-Jährige habe das wehrlose Mädchen laut Anklage gefesselt, vergewaltigt und dazu gedrängt, nichts davon zu erzählen.

Der Jüngere der beiden war zum Tatzeitpunkt 13 Jahre alt, er kommt straflos davon. „Er war strafunmündig und kann nicht belangt werden“, sagt Frimmel-Hesse. Auch seine Eltern können nicht angeklagt werden, da „strafbare Handlungen nur vom Täter ausgeführt werden können“. Der 14-Jährige wurde mittlerweile enthaftet, soll aber von Bewährungshelfern überwacht werden.