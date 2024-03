Heftige Kritik bekommt derzeit der Kärntner Landeshauptmann ab: Auf seiner Facebook-Seite hat Peter Kaiser (SPÖ) am vergangenen Sonntag „allen Musliminnen und Muslimen in Kärnten und auf der ganzen Welt einen besinnlichen Ramadan“ gewünscht. Am 11. März hat heuer der muslimische Fastenmonat begonnen.