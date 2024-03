Eine Frau (25) aus Klagenfurt hielt ihren Pkw am Dienstagnachmittag vor einem geschlossenen Bahnübergang in Krumpendorf vorschriftsmäßig an. Nachdem sich der Schranke geöffnet hatte, fuhr sie los, wich dabei jedoch einem entgegenkommenden Pkw zu weit nach rechts aus und fuhr auf die Schienen.

Die Frau konnte ihre Fahrt deshalb nicht mehr fortsetzen. Vier Angehörige des Österreichischen Bundesheeres, die zufällig am Bahnübergang vorbeifuhren, erkannten die Situation und konnten das Fahrzeug noch rechtzeitig von den Geleisen entfernen , bevor sich der Schranke wieder zu schließen begann. Am Pkw entstand leichter Sachschaden, verletzt wurde niemand.