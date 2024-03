Der Sicherheitsausbau der B317 von St. Veit an die kärntnerisch-steirische Landesgrenze ist seit Jahren ein Dauerthema zwischen Bund und Land. Immer wieder passieren schwere Unfälle auch mit Toten. Jetzt ist offensichtlich ein weiterer Lösungs-Anlauf gescheitert. Landeshauptmannvize und Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP) berichtete Dienstag nach der Regierungssitzung, dass auf fachlicher Ebene ein in den letzten Monaten erarbeitetes Papier unterschriftsreif vorgelegen sei: Das Land Kärnten übernehme die Zuständigkeit für die B317 vom Bund und führe den Sicherheitsausbau (viel günstiger als die Asfinag) durch, der Bund zahle die 250 Millionen Euro. Auch aus dem Büro von Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) habe es dafür die Zusage gegeben, sagte Gruber auf Nachfrage der Kleinen Zeitung.

„Politisch motiviert“

Nun aber habe Gewessler „Kärnten vor den Kopf gestoßen“, weil sie die 250 Millionen nicht zahlen wolle und diese wieder gestrichen habe. „Hoch ideologisch und politisch motiviert“ bewertet Gruber das mit Blick auf die nahenden Nationalratswahlen. Deshalb hat die SPÖ-ÖVP-Landesregierung am Dienstag eine Resolution an den Bund gerichtet: Zwischen dem Land Kärnten und der Bundesregierung müsse es eine 15a-Vereinbarung, quasi einen „Staatsvertrag“ geben, mit der Fixierung, dass der Bund, der für die B317 zuständig sei, die Finanzierung wertgesichert zur Verfügung stellt und das Land für den Sicherheitsausbau sorgt. „So eine Kehrtwende darf nicht noch einmal passieren“, so Gruber, „Damit es schneller geht, sind wir bereit, unseren Beitrag zu leisten.“ Andernfalls stehe dem Land der Weg zum Verfassungsgerichtshof erneut offen.

Aus dem Büro Gewessler gibt es noch kein Statement zu Grubers Kritik.

„Totalversagen“

Von der Opposition hagelt es Kritik an der Landesregierung: FPÖ-Chef Erwin Angerer erinnert, dass bereits 2005 der Sicherheitsausbau mit der Asfinag und dem Bund vereinbart und gesetzlich verankert worden sei. Geschehen sei nichts, obwohl die ÖVP in der Landes- wie Bundesregierung samt Bundeskanzler vertreten sei. Angerer verweist zudem auf Grubers Verfassungsklage gegen Gewessler, die dieser aber nicht einbringe. Auf Nachfrage sagt Gruber: „Das müsste Landeshauptmann Peter Kaiser tun. Sie liegt in seiner Schublade.“ Das Team Kärnten mit Gerhard Köfer unterstützt die in der Landesregierung von SPÖ und ÖVP verabschiedete Resolution an die Bundesregierung. „Es muss endlich etwas weitergehen. Die Strecke ist enorm gefährlich.“