Auf der A2-Südautobahn wurde am gestrigen Montag gegen 16 Uhr ein hochpreisiger Pkw mit französischem Kennzeichen auf Höhe Federaun in Fahrtrichtung Wien wahrgenommen. Problem nur: Der Wagen ist in Frankreich als gestohlen ausgeschrieben. Eine Zivilstreife der Autobahnpolizei-Inspektion Villach konnte den Pkw beim Parkplatz Sternberg-Süd in der Gemeinde Wernberg anhalten und kontrollieren. Eine genauere Kontrolle ergab schließlich, dass es sich um das gestohlene Fahrzeug handelte. Der Lenker, ein 23-jähriger Ukrainer, und seine 34-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus der Ukraine, wurden vorläufig festgenommen. Das Auto wurde sichergestellt.

Im Zuge der Einvernahmen gaben die Beschuldigten zu, von einer Organisation in Litauen angeheuert worden zu sein, hochpreisige Fahrzeuge an Flughäfen anzumieten und in weiterer Folge ins Ausland zu bringen. Bei Durchsicht der Mobiltelefone und durch weitere Erhebungen konnten noch zwei weitere, in Frankreich und Deutschland gestohlene und ins Ausland verbrachte Fahrzeuge identifiziert werden. Vom Lenker wurde die heutige Tat sowie eine Fahrt vom Frankfurter Flughafen zugegeben. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde vom Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt an.