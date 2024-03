Bei einem Arbeitsunfall in der Gemeinde Paternion wurde Montagmittag ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land von einem 16 Tonnen schweren Maschinengehäuse an beiden Füßen getroffen. Der Verletzte wurde im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber ,,ALPIN 1‘‚ zur weiteren Behandlung ins UKH Klagenfurt geflogen.

Laut Polizei führte der Mann alleine Arbeiten an einem Maschinengehäuse in einer Produktionshalle durch. Das Gehäuse war an allen Ecken durch Holzpfosten unterstellt, um nicht direkt auf dem Betonboden zu stehen. Zusätzlich war das Gehäuse durch eine elektrische Seilwinde nach oben hin gesichert. „Der 35-Jährige wollte einen bereits innenliegenden Rotor mittels händisch zu bedienender Seilwinde bewegen und in die dafür vorgesehenen Ausnehmungen der Maschine bringen“, heißt es im Polizeibericht.

Von Kollegen befreit

Dabei wurde, vermutlich durch die Gewichtsverteilung, ein Unterlegsblock gespalten, wodurch das Gehäuse einseitig zu Boden kippte. Dem Arbeiter, der zu diesem Zeitpunkt im Innenbereich des Gehäuses stand, stürzte das tonnenschwere Gehäuse auf die Füße. Durch die Schreie des Verletzten wurden Arbeitskollegen auf den Vorfall aufmerksam und befreiten ihn.