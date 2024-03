Am gestrigen Montag durchsuchten Beamte des Kriminaldienstes des Bezirkspolizeikommandos (BPK) Klagenfurt Land gemeinsam mit der Polizei Reifnitz und einer Hundestreife die Wohnräumlichkeiten eines 24-jährigen Mannes in der Gemeinde Schiefling am Wörthersee (Bezirk Klagenfurt-Land), nachdem die Durchsuchung von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angeordnet wurde. Im Zuge dessen konnten ca. 250 Gramm Cannabis, Suchtmittelutensilien sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung fest- und sichergestellt werden.

Der 24-Jähirige zeigte sich geständig, im Zeitraum von 2021 bis Ende 2023 in seinem „Growzelt“ Cannabis angesetzt, die Pflanzen hochgezogen und daraus ca. 600 Gramm Cannabis für den Eigenkonsum und die Weitergabe an Dritte gewonnen zu haben. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.