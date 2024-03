Er kann es einfach nicht lassen: Martin Hoi, der stärkste Mann Kärntens, startet diese Woche seinen nächsten Weltrekordversuch. Dabei wurde die Idee quasi aus der Not geboren: „Zurzeit laboriere ich an einer Fußverletzung, weshalb ich den Drang verspürte, mit meinem Oberkörper etwas Besonderes zustande zu bringen“, erklärt Hoi gegenüber der Kleinen Zeitung. „Es gab die Idee, sozusagen als lebender Schlepplift mit eigener Handkraft 100 Skifahrerinnen und Skifahrer zu ziehen.“ So weit, so unglaublich klingend: Hoi wird hierfür an einer Pistenraupe fixiert, über ein Seil ist er dann mit den Skisportlern verbunden. Dazwischen ist eine Zugwaage angebracht.