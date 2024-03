Ein Foto aus vergangenen Zeiten postete Nik P. jetzt auf Facebook. Und das hat einen traurigen Grund. Der Schlagersänger trauert um einen langjährigen Wegbegleiter. „Zutiefst berührt hat mich die Nachricht, dass mein ehemaliger Schlagzeuger Bernd Schneidhofer plötzlich und unerwartet von uns gegangen ist“, schreibt Nik P. Er spricht der Familie und den Freunden seine Anteilnahme aus: „Ruhe in Frieden, lieber Bernd. Ich danke dir für die tolle gemeinsame Zeit in der Band.“

Auf einer Fanpage des Schlagersängers findet sich ein kurzer Lebenslauf des Verstorbenen. Schneidhofer wurde 1979 in Leibnitz geboren. 1997 begann er sein Jazz-Schlagzeugstudium in Graz. Im Anschluss daran absolvierte er 2004 weiterführende Studien in New York, unter anderen bei Top-Drummer John Riley. Schneidhofer spielte nicht nur für Nik P., er war als Musiker international unterwegs.