Um nicht auf Bergen von T-Shirts, Base-Caps, Taschen und anderen Werbemitteln sitzen zu bleiben, die zuvor auf Vorrat produziert wurden, stellt die Stadt Trofaiach ihr Konzept in der Herstellung und beim Vertrieb von Trofaiach-Merchandise nun völlig um. „Ein neues Lizenzmodell startet Mitte Mai nicht nur mit frischen Designs und starken Ideen, sondern auch mit der Lieferung nach Hause“, freut sich Trofaiachs Pressechef Christoph Grill.

Man hebe den Werbemittelauftritt „auf ein neues Niveau“ und stelle den bisherigen physischen Shop, der im Bürger:innenservice angesiedelt war, konsequent neu auf. Aus einer ersten Idee und einem weiterführenden strategischen Austausch mit der Kortschak Schiften GmbH sei ein gemeinsames Projekt entstanden, so Grill weiter.

Zuerst „Ansatz zu mehr Effizienz“

Zuerst seien die Überlegungen rein als „Ansatz zu mehr Effizienz“ angestellt worden: „Stadt und Unternehmen bündeln ihre Kompetenzen und denken die Nutzung der Stadtmarke grundlegend neu“, erzählt Grill. Man lege dabei Wert darauf, flexibel, wirtschaftlich und mit einem klaren Fokus auf Weiterentwicklung“ vorzugehen.

Künftig werden Produkte nicht mehr auf Vorrat gelagert, sondern ausschließlich auf Bestellung gefertigt und direkt nach Hause geliefert. „Das reduziert Aufwand, vermeidet wirtschaftliche Risiken und schafft gleichzeitig Raum für kreative Lösungen und schnelle Reaktionen auf Trends“, betont Grill.

Zuerst ausgewählte Klassiker

Zum Start Mitte Mai setzt man beim Sortiment auf ausgewählte Klassiker „mit neuem Anspruch“: „Geplant sind Hoodies, Kappen oder Shirts – reduziert im Design, hochwertig in der Umsetzung und klar in der Aussage“, so Grill. Ergänzt werde das Angebot mit saisonalen Highlights wie Badehosen sowie durch laufend neue Kollektionen.

„Wir wollten von Anfang an kein starres Sortiment, sondern ein System, das lebt und sich ständig weiterentwickelt“, ergänzt Anja Brandl, Geschäftsführerin der Kortschak Werbeagentur. Und weiter: „Genau darin liegt die Stärke dieser Zusammenarbeit: Wir denken voraus, greifen Trends auf und setzen Ideen schnell um.“

Produktion vollständig auf Bestellung

Die Produktion erfolgt vollständig auf Bestellung – auch über das Internet: „Dadurch entstehen keine Lagerkosten und keine Überproduktion. Gleichzeitig wird die regionale Wertschöpfung gestärkt, da Entwicklung und Umsetzung direkt in Trofaiach stattfinden“, so Grill und Brandl. Für die Nutzung der Stadtmarke sei bewusst keine Lizenzgebühr vereinbart worden: „Im Zentrum soll die partnerschaftliche Zusammenarbeit stehen, die Innovation ermöglicht und die Marke Trofaiach langfristig stärkt.“