Die WBI Leoben GmbH erweitert ihr Angebot für Arbeitsmöglichkeiten von arbeitslos gemeldeten Frauen und Männern in Leoben und bietet ab Mai den Sozialmarkt auch in einer mobilen Variante an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fahren mit den Lebensmitteln des Sozialmarktes in die Mitgliedsgemeinschaft des Vereins, wo die Bewohner schließlich die günstigen Preise des Marktes nutzen können.

Der erste Stopp findet am 5. Mai im Gemeindeamt von Proleb statt, wo von 9 bis 15 Uhr Waren angeboten werden, einen Tag darauf, am 6. Mai, fährt der Sozialmarkt zum Hauptplatz in Trofaiach, wo es von 9 bis 11 Uhr die Möglichkeit gibt, einzukaufen. „Damit versuchen wir zumindest teilweise den Wegfall des Sozialmarktes in Trofaiach zu kompensieren“, erklärt Wolfgang Winterer, Geschäftsführer der WBI Leoben GmbH. Mit weiteren Gemeinden ist der Verein derzeit in der Planung für Vorortverkäufe.

„Wir hoffen damit einen weiteren Schritt für die Entlastung der finanziell schlechter gestellten Bevölkerung anbieten und der Vernichtung von genussfähigen Lebensmitteln entgegenwirken zu können“, so Winterer.