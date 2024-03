Die Arbeiterkammer (AK) Kärnten ist unter die Häuslbauer gegangen: Die Interessensvertretung investiert seit vergangenem Juli auf der Gerlitzen insgesamt 1,3 Millionen Euro in den Neubau eines Appartementhauses und in die Sanierung der Kammerhütte. Beide Gebäude stehen auf einem Grundstück, das der AK gehört, so deren Sprecherin Alexandra Aspernig-Dohr. Im Sommer sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.