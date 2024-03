Seitdem bekannt wurde, dass die Kinderfreunde Kärnten in finanziellen Schwierigkeiten sind, wird im Land auf Hochtouren an einer Lösung gearbeitet. Dafür floss bzw. fließt viel Geld an die Kinderfreunde, wie aus Anfragebeantwortungen durch die zuständigen Landesräte Sara Schaar und Daniel Fellner (beide SPÖ) hervorgeht. Das Team Kärnten hat die beiden sowie Beate Prettner und Gaby Schaunig mit einer Anfragenserie eingedeckt.