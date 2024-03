Tierischer Einsatz in Villach: Am Mittwoch kurz vor 12 Uhr wurde die Hauptfeuerwache (HFW) Villach von einer besorgten Tierbesitzerin über Notruf informiert, dass ihr Hund unterhalb ihrer Terrasse festsitze und sie ihn nicht befreien könne.

Die HFW rückte mit fünf Mann in den Stadtteil St. Leonhard zur Tierrettung aus. Am Einsatzort bestätigte sich nach kurzer Erkundung die Einsatzmeldung. Ein kleiner Hund mit dem Namen „Kira“ konnte von sich aus nicht mehr vor- und zurück, da er so unglücklich unter den Holzbrettern der Terrasse feststeckte, so die HFW Villach in einer Aussendung.

Mittels Akkuschrauber wurden zwei Holzbretter entfernt, um das Tier retten zu können. „Kira“ konnte danach unverletzt der glücklichen Besitzerin übergeben werden. Nach rund 30 Minuten konnte die Hauptfeuerwache Villach ihren Einsatz beenden.