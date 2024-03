Nachdem durchgesickert ist, dass für die Nachfolge der Kärntner Patientenanwältin die ehemalige Klagenfurter SPÖ-Stadträtin Corinna Smrecnik beste Karten haben soll, melden sich die Grünen zu Wort - und üben harsche Kritik an der SPÖ. „Kärnten – Land der Posten, Land des Schachers. Es ist eine Farce, mit welcher Selbstverständlichkeit die SPÖ der Freunderlwirtschaft frönt“, kommentiert Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin Olga Voglauer in einer Presseaussendung die entsprechende Meldung in der Kleinen Zeitung.

Denn Smrecnik sei dafür nicht das einzige Beispiel. „Allein in den letzten Wochen können wir auf eine ganze Reihe bemerkenswerter Postenschacher blicken: Die Überstellung von Personal aus den politischen Büros direkt in den Magistrat ist wohl als größter Klagenfurter SPÖ-Postenschacher der letzten Jahre zu werten, die Neubesetzung des Magistratsdirektors in der Landeshauptstadt weist keinen sauberen Prozess, sondern einen mit parteipolitischer Schlagseite auf“, sagt Voglauer, die nicht an einen Zufall glaubt und der SPÖ in Kärnten „ein ungeniertes Machtstreben“ vorwirft.

Die Nationalratsabgeordnete ortet dahinter eine gezielte Maßnahme, um „den parteipolitischen Machtapparat zu stärken und zu erhalten.“ Dadurch würde man aber den Blick fürs große Ganze verlieren, befürchtet sie: „Maßnahmen für eine lebenswerte Zukunft bleiben auf der Strecke und Kärnten bleibt in der Entwicklung stehen.“